В Днепре раздался взрыв
Фото: в Днепре раздался взрыв (коллаж РБК-Украина)
В Днепре вечером вторника, 23 апреля, раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Подробной информации о взрыве пока нет.
Отметим, что в ряде областей Украины сейчас объявлена воздушная тревога. Оккупанты в очередной раз атакуют страну дронами и ракетами.
Обновлено 22:37
Как сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, украинские военные сбили вражеский дрон "Орлан-10" в Днепровском районе.
Атака РФ по Украине 23 апреля
Напомним, последняя атака российских террористов по Украине произошла в ночь на 23 апреля. Всего для удара враг задействовал 15 беспилотников, 14 из них удалось сбить.
В Одессе в результате удара РФ девять мирных жителей получили ранения. Среди них было четверо детей.
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