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В Днепре раздался взрыв

Днепр, Вторник 23 апреля 2024 22:36
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В Днепре раздался взрыв Фото: в Днепре раздался взрыв (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Днепре вечером вторника, 23 апреля, раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Подробной информации о взрыве пока нет.

Отметим, что в ряде областей Украины сейчас объявлена воздушная тревога. Оккупанты в очередной раз атакуют страну дронами и ракетами.

Обновлено 22:37
Как сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, украинские военные сбили вражеский дрон "Орлан-10" в Днепровском районе.

Атака РФ по Украине 23 апреля

Напомним, последняя атака российских террористов по Украине произошла в ночь на 23 апреля. Всего для удара враг задействовал 15 беспилотников, 14 из них удалось сбить.

В Одессе в результате удара РФ девять мирных жителей получили ранения. Среди них было четверо детей.

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