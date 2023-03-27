В понеділок, 27 березня, у Дніпрі пролунав вибух. В місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Інші офіційні джерела поки що не розкривали більш детальної інформації про інцидент і не називали причини вибуху.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 березня, у низці регіонів України було оголошено повітряну тривогу. Українців закликають пройти до укриття.

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