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У Дніпрі пролунав вибух

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Дніпро, Понеділок 27 березня 2023 22:25
У Дніпрі пролунав вибух Фото: У Дніпрі пролунав вибух (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В понеділок, 27 березня, у Дніпрі пролунав вибух. В місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Дніпрі чутно звук вибуху", - йдеться у повідомленні.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук закликав людей не ігнорувати повітряну тривогу.

Інші офіційні джерела поки що не розкривали більш детальної інформації про інцидент і не називали причини вибуху.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 березня, у низці регіонів України було оголошено повітряну тривогу. Українців закликають пройти до укриття.

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