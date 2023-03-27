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В Днепре раздался взрыв

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Днепр, Понедельник 27 марта 2023 22:25
В Днепре раздался взрыв Фото: В Днепре раздался взрыв (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 27 марта, в Днепре раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Днепре слышен звук взрыва", - говорится в сообщении.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук призвал людей не игнорировать воздушную тревогу.

Другие официальные источники пока не раскрывали более подробную информацию об инциденте и не называли причины взрыва.

Напомним, что сегодня, 27 марта, в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Украинцев призывают пройти к укрытию.

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