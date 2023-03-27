В понедельник, 27 марта, в Днепре раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Другие официальные источники пока не раскрывали более подробную информацию об инциденте и не называли причины взрыва.

Напомним, что сегодня, 27 марта, в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Украинцев призывают пройти к укрытию.

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