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У Дніпрі пролунали вибухи. Працбє ППО

Фото: вибухи у Дніпрі пролунали 24 червня, в області працює ППО (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Дніпрі почулися звуки вибухів у ніч 24 червня, на тлі оголошеної масштабної повітряної тривоги. В області працює протиповітряна оборона по ворожих цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та командування Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Звуки вибухів пролунали близько 02.40. Приблизно за годину до цього у місті та області залунали сигнали повітряної тривоги.

У командуванні Повітряних сил заявили, що в Дніпропетровській області працює ППО. Також військові попереджали про загрозу ворожих атак із використанням ударних дронів та ракет.

Також мешканців Дніпропетровської області закликали не ігнорувати повітряну тривогу, залишатися в укриттях та дотримуватись правил "двох стін".

Новина доповнюється...

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Дніпропетровська областьВибухвоздушная тревога