В Днепре прозвучали взрывы. Работает ПВО

Звуки взрывов прозвучали около 02:40. Примерно за час до этого в городе и области зазвучали сигналы воздушной тревоги.

В командовании Воздушных сил заявили, что в Днепропетровской области работает ПВО. Также военные предупреждали об угрозе вражеских атак с использованием ударных дронов и ракет.

Также жителей Днепропетровской области призывали не игнорировать воздушную тревогу, оставаться в укрытиях и соблюдать правила "двух стен".

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