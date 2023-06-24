RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Днепре прозвучали взрывы. Работает ПВО

Фото: взрывы в Днепре раздались 24 июня, в области работает ПВО (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Днепре послышались звуки взрывов в ночь 24 июня, на фоне объявленной масштабной воздушной тревоги. В области работает противовоздушная оборона по вражеским целям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Звуки взрывов прозвучали около 02:40. Примерно за час до этого в городе и области зазвучали сигналы воздушной тревоги.

В командовании Воздушных сил заявили, что в Днепропетровской области работает ПВО. Также военные предупреждали об угрозе вражеских атак с использованием ударных дронов и ракет.

Также жителей Днепропетровской области призывали не игнорировать воздушную тревогу, оставаться в укрытиях и соблюдать правила "двух стен".

Новость дополняется...

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьВзрыввоздушная тревога