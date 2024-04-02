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У Дніпрі пролунали вибухи після запуску російської ракети

Ілюстративне фото: у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Дніпрі місцеві жителі сьогодні, 2 квітня, вдень почули вибухи. Вони пролунали під час повітряної тривоги у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" у Telegram та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Місцева влада поки не розкриває деталей вибухів і не називає їх причин.

Жителям міста та області необхідно залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Зазначимо, у Повітряних силах до вибухів попереджали, що у напрямку Дніпра летить керована авіаційна ракета.

Обстріли Дніпра

Нагадаємо, російські окупанти регулярно намагаються завдавати ударів по Дніпру. Зокрема, вони запускають у бік міста керовані авіаційні ракети Х-59.

Зокрема, Х-59 було збито над Дніпровським районом Дніпропетровської області 30 березня. Її знищили військовослужбовці Повітряного командування "Схід".

Також 29 березня в Дніпропетровській області під час масованого удару по Україні постраждали шестеро людей, у тому числі 5-річна дитина.

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