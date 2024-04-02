В Днепре прозвучали взрывы после пуска российской ракеты

В Днепре местные жители сегодня, 2 апреля, днем услышали взрывы. Они прозвучали во время воздушной тревоги в Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Местные власти пока не раскрывают деталей взрывов и не называют их причин.
Жителям города и области необходимо оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
Отметим, в Воздушных силах до взрывов предупреждали, что в направлении Днепра летит управляемая авиационная ракета.
Напомним, российские оккупанты регулярно пытаются наносить удары по Днепру. В частности, они запускают в сторону города управляемые авиационные ракеты Х-59.
В частности, Х-59 была сбита над Днепровским районом Днепропетровской области 30 марта. Ее уничтожили военнослужащие Воздушного командования "Восток".
Также 29 марта в Днепропетровской области во время массированного удара по Украине пострадали шесть человек, в том числе 5-летний ребенок.
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