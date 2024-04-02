В Днепре прозвучали взрывы после пуска российской ракеты

Обстрелы Днепра

Напомним, российские оккупанты регулярно пытаются наносить удары по Днепру. В частности, они запускают в сторону города управляемые авиационные ракеты Х-59.

В частности, Х-59 была сбита над Днепровским районом Днепропетровской области 30 марта. Ее уничтожили военнослужащие Воздушного командования "Восток".

Также 29 марта в Днепропетровской области во время массированного удара по Украине пострадали шесть человек, в том числе 5-летний ребенок.

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