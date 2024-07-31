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В Днепре прозвучали взрывы после предупреждения о работе ПВО по дрону

Днепр, Среда 31 июля 2024 16:24
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В Днепре прозвучали взрывы после предупреждения о работе ПВО по дрону Иллюстративное фото: в Днепре прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Днепре сегодня, 31 июля, днем местные жители услышали взрывы. В Днепропетровской области фиксировали дрон врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Дніпро", Воздушные силы ВСУ в Telegram и главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

Как написали Воздушные силы, противовоздушная оборона работает по разведывательному дрону россиян в Днепропетровской области.

Спустя несколько минут в Днепре раздались взрывы. Их причина пока неизвестна.

Местным жителям необходимо пройти в укрытия до завершения воздушной тревоги.

Обновлено 16:28

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что в области был сбит еще один разведывательный беспилотник россиян.

Что предшествовало

Напомним, российские оккупанты часто используют разведывательные дроны перед нанесением ударов. Такие беспилотники враг применяет массово на линии фронта и не только.

При этом сегодня, 31 июля, россияне пытались нанести удары по Украине при помощи дронов-камикадзе "Шахед". По информации Воздушных сил, украинские защитники сбили 89 из 89 целей.

Позже советник руководителя ОП Владислав Власюк написал, что оккупанты применяли не только "Шахеды", но и новые дроны "Гербера". Они являются более дешевой версией иранских беспилотников.

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