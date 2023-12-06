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У Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Фото: у Дніпрі пролунали вибухи через ракетну атаку росіян (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Дніпрі пролунала серія вибухів сьогодні вдень, 6 грудня. Перед цим у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Дніпро".

Звуки вибухів пролунали у Дніпрі близько 17:07. Їх було кілька.

"У Дніпрі чутно звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Як попереджали у командуванні Повітряних сил ЗСУ, було зафіксовано ворожу ракету, яка летіла у бік Дніпра.

"Увага! Ракета на Дніпро!" - заявляли військові о 17:05.

Після цього в Дніпропетровській області повітряна тривога була скасована.

Зазначимо, що перед цим, близько 15:30, у регіоні також фіксувалася небезпека застосування противником балістичного озброєння для завдання повітряного удару.

Офіційні особи поки не пояснюють причини вибухів у Дніпрі. Між тим у пабліках озвучують припущення, що це могло бути результатом роботи сил і засобів протиповітряної оборони по збиттю ворожої цілі.

Російські повітряні удари по Україні

Російські окупанти практично кожен день завдають ударів по мирних містах України, із застосуванням дронів-камікадзе та ракет різного типу. Так, нагадаємо, що така повітряна атака була у цієї ночі.

Під час повітряної тривоги у ніч проти 6 грудня лунали вибухи в Хмельницькому районі. В обласній військовій адміністрації повідомляли про роботу сил ППО в регіоні.

Сили оборони Півдня повідомляли про рух "шахедів" у бік міста Старокостянтинів Хмельницького району.

Вранці в командуванні ПС ЗСУ повідомили, що ворог випустив по Україні 48 ударних безпілотників вночі, 6 грудня, і сили ППО знищили 41 БпЛА росіян.

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ДнипроВибухвоздушная тревога