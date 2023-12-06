В Днепре раздались взрывы во время воздушной тревоги

Звуки взрывов прозвучали в Днепре около 17:07. Их было несколько.

"В Днепре слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Сигналы тревоги зазвучали в регионе примерно в 16:50.

Как предупреждали в командовании Воздушных сил ВСУ, была зафиксирована вражеская ракета, которая летела в сторону Днепра.

"Внимание! Ракета на Днепр!" - заявляли военные в 17:05.

После этого в Днепропетровской области последовала отмена воздушной тревоги.

Отметим, что перед этим, около 15:30, в регионе также фиксировалась опасность применения противником баллистического вооружения для нанесения воздушного удара.

Официальные лица пока не объясняют причины взрывов в Днепре. Между тем в пабликах звучат предположения, что это могло быть результатом работы сил и средств противовоздушной обороны по сбитию вражеской цели.

Российские воздушные удары по Украине

Российские оккупанты практически каждый день наносят удары по мирным городам Украины, с применением дронов-камикадзе и ракет разного типа. Так, напомним, что такая воздушная атака была и этой ночью.

Во время воздушной тревоги в ночь на 6 декабря раздавались взрывы в Хмельницком районе. В областной военной администрации сообщали о работе сил ПВО в регионе.

Силы обороны Юга сообщали о движении "шахедов" в сторону города Староконстантинов Хмельницкого района.

Утром в командовании ВС ВСУ сообщили, что враг выпустил по Украине 48 ударных беспилотников ночью, 6 декабря, и силы ПВО уничтожили 41 БПЛА россиян.