В Дніпрі пролунали вибухи: місто під атакою балістики

Обстріли України

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що Росія у липні 2025 року встановила новий рекорд щодо дронових ударів по Україні. За місяць росіяни випустили 6200 безпілотників.

Голова ситуаційного центру по Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор бундесверу Крістіан Фройдінг заявив, що РФ планує запускати по Україні до 2 тисяч дронів одночасно. У відповідь начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав обережно коментувати інформацію про нібито нарощення атак РФ.