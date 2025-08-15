RU

Война в Украине

В Днепре прогремели взрывы: город под атакой баллистики

Фото: ОТРК "Искандер" (armyinform.com.ua)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты днем 15 августа обстреляли Днепр баллистическими ракетами. Было слышно по меньшей мере два взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока!... Днепр - укрытие!", - сказано в сообщении.

Местные днепровские каналы пишут о как минимум двух взрывах от баллистических ракет и столбах дыма в пригороде Днепра. Официальная областная и городская власть пока не комментировала последствия атаки российских оккупантов.

 

Обстрелы Украины

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что Россия в июле 2025 года установила новый рекорд по дроновым ударам по Украине. За месяц россияне выпустили 6200 беспилотников.

Глава ситуационного центра по Украине в Минобороны Германии генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что РФ планирует запускать по Украине до 2 тысяч дронов одновременно. В ответ начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал осторожно комментировать информацию о якобы наращивании атак РФ.

