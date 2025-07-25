У Дніпрі пролунали вибухи: на місто летіли дрони

Обстріл Дніпра

Нагадаємо, що росіяни час від часу обстрілюють Дніпро дронами і ракетами.

Зокрема, так було в ніч на 15 липня. Тоді в результаті атаки російських боргів, в місті були пошкоджені багатоповерхівка, 6 приватних будинків і гімназія

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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