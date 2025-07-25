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У Дніпрі пролунали вибухи: на місто летіли дрони

Фото: в напрямку Дніпра було зафіксовано дрони (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 25 липня, у Дніпрі пролунали звуки вибухів. Військові попереджали про загрозу застосування дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Дніпро".

"У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 23:12.

Приблизно за півгодини до цього Повітряні сили ЗСУ інформували, що ворожі дрони летять на Дніпро.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:22 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.

Обстріл Дніпра

Нагадаємо, що росіяни час від часу обстрілюють Дніпро дронами і ракетами.

Зокрема, так було в ніч на 15 липня. Тоді в результаті атаки російських боргів, в місті були пошкоджені багатоповерхівка, 6 приватних будинків і гімназія

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Російська ФедераціяДнипроВійна в УкраїніДрони