В Днепре прогремели взрывы: на город летели дроны

"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 23:12.

Примерно за полчаса до этого Воздушные силы ВСУ информировали, что вражеские дроны летят на Днепр.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:22 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.