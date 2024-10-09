У Дніпрі пролунали вибухи

У місті пролунало декілька вибухів після 11:10. Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 10:16.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку. Також була зафіксована активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках.

Крім того, військові повідомляли про рух швидкісної цілі на Дніпро.

Карта повітряних тривог станом на 11:15