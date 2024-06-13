У Дніпрі пролунали вибухи

"У Дніпрі чутно звук вибуху", - йдеться в повідомленні suspilne.media.

Буквально через кілька хвилин в місті пролунав ще один вибух.

Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що підрозділ ПвК "Схід" збив над областю розвідувальний безпілотник.

Повітряна тривога

Повітряну тривогу в Україні оголосили близько 12:55. Вона охопила частину регіонів країни – Полтавську, Харківську, Донецьку, Запорізьку Миколаївську, Дніпропетровську області.

Додамо, що у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Обстріли Дніпропетровської області

Через падіння уламків збитих дронів у ніч на 12 червня у Дніпропетровській області постраждала сім'я з дитиною.

Вже вдень окупанти атакували Новомосковськ, повідомлялося про приліт та пожежу.

Пізніше загарбники обстріляли Кривий Ріг. Дев'ятеро людей загинули, ще понад 30 було поранено. 14 червня у Кривому Розі оголосили днем ​​жалоби.