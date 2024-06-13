У Дніпрі пролунали вибухи

У Дніпрі у четвер, 13 червня, пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media, Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"У Дніпрі чутно звук вибуху", - йдеться в повідомленні suspilne.media.
Буквально через кілька хвилин в місті пролунав ще один вибух.
Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що підрозділ ПвК "Схід" збив над областю розвідувальний безпілотник.
Повітряну тривогу в Україні оголосили близько 12:55. Вона охопила частину регіонів країни – Полтавську, Харківську, Донецьку, Запорізьку Миколаївську, Дніпропетровську області.
Додамо, що у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
Через падіння уламків збитих дронів у ніч на 12 червня у Дніпропетровській області постраждала сім'я з дитиною.
Вже вдень окупанти атакували Новомосковськ, повідомлялося про приліт та пожежу.
Пізніше загарбники обстріляли Кривий Ріг. Дев'ятеро людей загинули, ще понад 30 було поранено. 14 червня у Кривому Розі оголосили днем жалоби.
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