Окупанти атакували Новомосковськ: через "приліт" почалася пожежа
Зранку, 12 червня російські війська обстріляли Новомосковськ Дніпропетровської області. Є влучання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram олови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Ворог атакував Новомосковськ. Через влучання виникла пожежа. Інформація уточнюється", - написав він.
Обстріл Дніпропетровської області
Російські війська в ніч на 12 червня масштабно атакували Україну, використавши як дрони, так і ракети.
ППО працювала у кількох областях, у тому числі й у Дніпропетровській. Над областю було збито 11 із 24 запущених РФ дронів.
В той же час, через падіння уламків збитих дронів у ніч на 12 червня у Дніпропетровській області постраждала сім'я з дитиною.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.