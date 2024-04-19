UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Дніпрі пролунали вибухи

Фото: Дніпро перебуває під ракетною атакою (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Дніпрі пролунала серія вибухів. Місто перебуває під ракетним обстрілом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Дніпро під ракетним обстрілом. Наші захисники неба працюють. Перебувайте у безпечних місцях до кінця повітряної тривоги", - написав він.

О 5:12 ранку кореспонденти "Суспільного" повідомили, що у Дніпрі чутно звуки вибухів.

О 5:20 кореспонденти видання повідомили про нову серію вибухів у місті.

Атака на Україну

Нагадаємо, близько 5 ранку 19 квітня у Києві та багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Сигнали тривоги були оголошені на півночі, сході та центрі, а також півдні та місцями заході країни.

Також тривога оголошувалася близько півночі. Вона була пов'язана із загрозою застосування противником ударних дронів та тактичної авіації для чергової атаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України