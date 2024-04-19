В Днепре прозвучали взрывы

Атака на Украину

Напомним, около 5 утра 19 апреля в Киеве и многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Постепенно тревогу объявили во всех областях страны.

Также около полуночи объявлялась тревога в центральных и восточных областях. Она была связана с угрозой применения противником ударных дронов и тактической авиации для очередной атаки.

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