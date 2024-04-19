В Днепре прозвучали взрывы

В Днепре прогремела серия взрывов. Город находится под ракетным обстрелом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
"Днепр под ракетным обстрелом. Наши защитники неба работают. Находитесь в безопасных местах до конца воздушной тревоги", - написал он.
В 5:12 утра корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в Днепре слышны звуки взрывов.
В 5:20 корреспонденты издания сообщили о новой серии взрывов в городе.
Напомним, около 5 утра 19 апреля в Киеве и многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Постепенно тревогу объявили во всех областях страны.
Также около полуночи объявлялась тревога в центральных и восточных областях. Она была связана с угрозой применения противником ударных дронов и тактической авиации для очередной атаки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.