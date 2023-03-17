У Дніпрі пролунали вибухи

Ввечері п'ятниці, 17 березня, у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунала низка вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Як повідомляється, у місті пролунало вже декілька вибухів.
Також вибухи чули у Новомосковську.
До того ж, у мережі публікують фото заграви у Дніпропетровській області.
Офіційної інформації щодо ситуації у Дніпрі та області поки немає.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в Україні ввечері 17 березня пролунали сигнали повітряної тривоги. Про загрозу попередили жителів південних областей.
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