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У Дніпрі пролунали вибухи

Фото: у Дніпрі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ввечері п'ятниці, 17 березня, у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунала низка вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як повідомляється, у місті пролунало вже декілька вибухів.

Також вибухи чули у Новомосковську.

До того ж, у мережі публікують фото заграви у Дніпропетровській області.

Офіційної інформації щодо ситуації у Дніпрі та області поки немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в Україні ввечері 17 березня пролунали сигнали повітряної тривоги. Про загрозу попередили жителів південних областей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ДнипроДніпропетровська областьвибухи