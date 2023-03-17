В Днепре раздались взрывы

Вечером пятницы, 17 марта, в Днепре во время воздушной тревоги раздался ряд взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Как сообщается, в городе прогремело уже несколько взрывов. Официальной информации о ситуации в Днепре пока нет.
Также взрывы слышали в Новомосковске.
К тому же, в сети публикуют фото зарева в Днепропетровской области.
Напомним, в Украине вечером 17 марта в ряде регионов раздались сигналы воздушной тревоги. Сообщают об атаке дронов. Работает ПВО.
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