У Дніпрі пролунали вибухи

Сьогодні, 20 вересня, увечері у Дніпрі було чути вибухи. Наразі в області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дніпро TV".
Зазначається, що вибухи пролунали у Дніпровському районі міста. При цьому більш детальних подробиць події офіційні джерела поки що не розкрили.
Жителям міста та області необхідно пройти в укриття.
Нагадаємо, сьогодні ввечері також у Запоріжжі пролунала серія вибухів під час тривоги.
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