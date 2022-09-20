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У Дніпрі пролунали вибухи

Ілюстративне фото: у Дніпрі пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 20 вересня, увечері у Дніпрі було чути вибухи. Наразі в області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дніпро TV".

Зазначається, що вибухи пролунали у Дніпровському районі міста. При цьому більш детальних подробиць події офіційні джерела поки що не розкрили.

Жителям міста та області необхідно пройти в укриття.

Нагадаємо, сьогодні ввечері також у Запоріжжі пролунала серія вибухів під час тривоги.

Також ми писали, що російські окупанти обстріляли Грушівку Харківської області, є загиблі та поранені.

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ВибухДнипроВійна Росії проти України