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В Днепре прогремели взрывы

Иллюстративное фото: в Днепре прогремели взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 20 сентября, вечером в Днепре были слышны взрывы. Сейчас в области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дніпро TV".

Отмечается, что взрывы прозвучали в Днепровском районе города. При этом более детальных подробностей происшествия официальные источники пока не раскрыли.

Жителям города и области необходимо пройти в укрытие.

Обновлено 19:50

По информации главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, звуки похожие на взрывы, которые слышали в пригороде Днепра, - это гром.

"Совпало с сигналом тревоги, включенным из-за ракетной угрозы со стороны Донбасса. Но все хорошо, ВСУ работают, без паники", - отметил Лукашук.

Напомним, сегодня вечером также в Запорожье прозвучала серия взрывов во время тревоги.

Также мы писали, что российские оккупанты обстреляли Грушевку Харьковской области, есть погибшие и раненые.

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