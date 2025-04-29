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У Дніпрі пролунала серія вибухів на тлі масованої дронової атаки, є жертва

Фото: у Дніпрі лунали вибухи через атаку дронів (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Дніпрі пізно ввечері 29 квітня було чути кілька вибухів. Фіксувався рух ворожих ударних безпілотників у бік міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Дніпро" та Повітряні сили ЗСУ.

Військові близько пів на одинадцяту інформували про рух групи дронів-камікадзе типу "Шахед" у напрямку Дніпра 

О 22:38 стало відомо про вибухи, що було чути в районі міста Дніпро. Пізніше пролунали нові вибухи. Вони лунали, як мінімум, до 23:12.

У Повітряних силах повідомляли, що нова група "Шахедів" наближається до Дніпра із заходу.

Зазначимо також, що в місцевих пабліках та в моніторингових групах писали про пожежу на тлі дронової атаки ворога.

Додамо також, військові попереджали мешканців Дніпра та Харкова про рух БПЛА ворога у бік цих міст.

Оновлено: є загиблий

Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів у своєму Telegram близько пів на дванадцяту ночі, що у Дніпрі в результаті масованої дронової атаки фіксують кілька пожеж, є жертва.

Чиновник розповів, що були пошкоджені приватні будинки.

"Наразі відомо про одного загиблого. Інформація уточнюється. Залишайтеся у безпечному місці. Бережіть себе", - додав він.

Нагадаємо також, 29 квітня ввечері у Харкові пролунали вибухи в результаті російської дронової атаки. Було багато постраждалих, розповіли представники місцевої влади. Детальніше про удар дронів-камікадзе по Харкову читайте в матеріалі РБК-Україна за цим посиланням.

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