У Дніпрі пролунала серія вибухів на тлі масованої дронової атаки, є жертва

Військові близько пів на одинадцяту інформували про рух групи дронів-камікадзе типу "Шахед" у напрямку Дніпра

О 22:38 стало відомо про вибухи, що було чути в районі міста Дніпро. Пізніше пролунали нові вибухи. Вони лунали, як мінімум, до 23:12.

У Повітряних силах повідомляли, що нова група "Шахедів" наближається до Дніпра із заходу.

Зазначимо також, що в місцевих пабліках та в моніторингових групах писали про пожежу на тлі дронової атаки ворога.

Додамо також, військові попереджали мешканців Дніпра та Харкова про рух БПЛА ворога у бік цих міст.

Оновлено: є загиблий

Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів у своєму Telegram близько пів на дванадцяту ночі, що у Дніпрі в результаті масованої дронової атаки фіксують кілька пожеж, є жертва.

Чиновник розповів, що були пошкоджені приватні будинки.

"Наразі відомо про одного загиблого. Інформація уточнюється. Залишайтеся у безпечному місці. Бережіть себе", - додав він.