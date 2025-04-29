В Днепре прогремела серия взрывов на фоне массированной дроновой атаки, есть жертва

В Днепре поздно вечером 29 апреля было слышно несколько взрывов. Фиксировалось движение вражеских ударных беспилотников в сторону города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Суспільне Дніпро" и Воздушные силы ВСУ.
Военные около половины одиннадцатого информировали о движении группы дронов-камикадзе типа "Шахед" в направлении Днепра
В 22:38 стало известно о взрывах, которые были слышны в районе города Днепр. Позже прозвучали новые взрывы. Они раздавались, как минимум, до 23:12.
В Воздушных силах сообщали, что новая группа "Шахедов" приближается к Днепру с запада.
Отметим также, что в местных пабликах и в мониторинговых группах писали о пожаре на фоне дроновой атаки врага.
Добавим также, военные предупреждали жителей Днепра и Харькова о движении БПЛА врага в сторону этих городов.
Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал в своем Telegram около половины двенадцатого ночи, что в Днепре в результате массированной дроновой атаки фиксируют несколько пожаров, есть жертва.
Чиновник рассказал, что были повреждены частные дома.
"Пока известно об одном погибшем. Информация уточняется. Оставайтесь в безопасном месте. Берегите себя", - добавил он.
Напомним также, 29 апреля вечером в Харькове прогремели взрывы в результате российской дроновой атаки. Было много пострадавших, рассказали представители местной власти. Подробнее об ударе дронов-камикадзе по Харькову читайте в материале РБК-Украина по этой ссылке.
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