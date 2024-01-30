Що сталось

Відповідно до розслідування, група місцевих мешканців організувала незаконний продаж зброї та боєприпасів. Потенційних покупців вишукували через месенджери.

Пізніше правоохоронці встановили особистості всіх учасників банди, а також перелік запропонованих ними "товарів", вартість яких коливалась від 5 тисяч до 120 тисяч гривень.

"Викрили одного з учасників групи під час продажу гвинтівки та отримання за неї 75 тисяч гривень. Загалом були задокументовані факти продажу фігурантами зброї та боєприпасів на загальну суму 400 тисяч гривень", - розповідає поліція.

Фото: В Дніпрі правоохоронці викрили банду торговців зброєю, показали затримання (npu.gov.ua)

Що загрожує

Організатору та двом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 - збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, вчиненого у складі організованої групи.

Злочинцям загрожує до семи років позбавлення волі.