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У Дніпрі повідомили про вибух під час тривоги

Фото: в Дніпрі повідомили про вибух під час тривоги (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Дніпрі сьогодні, 2 грудня пролунав вибух. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

Місцеві жителі повідомляють, що в місті після вибуху піднявся стовп диму.

"В Дніпрі після вибуху є стовп диму, повідомляють читачі. Раніше, попередньо ЗМІ повідомляли про ймовірну роботу ППО", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, зараз у південних та східних областях країни оголошена повітряна тривога. Зовсім нещодавно голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про зліт трьох російських бомбардувальників Ту-95.

Також він повідомляв, що окупанти вивели у море кораблі із ракетами "Калібр".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ДнипроВибух