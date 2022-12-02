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В Днепре сообщили о взрыве во время тревоги

Фото: в Днепре сообщили о взрыве во время тревоги (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Днепре сегодня, 2 декабря, раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на местные СМИ и Telegram-каналы.

Местные жители сообщают, что в городе после взрыва поднялся столб дыма.

"В Днепре после взрыва есть столб дыма, сообщают читатели. Ранее, предварительно СМИ сообщали о возможной работе ПВО", - пишут в сети.

Напомним, сейчас в южных и восточных областях страны объявлена воздушная тревога. Совсем недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о взлете трех российских бомбардировщиков Ту-95.

Также он сообщал, что оккупанты вывели в море корабли с ракетами "Калибр".

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