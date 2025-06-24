У Дніпрі понад 20 постраждалих після атаки РФ, серед них діти

Атака на Дніпро

Росія завдала сьогодні балістичного удару по мирному населенню в Дніпрі.

Внаслідок атаки загинула одна людина, ще понад 20 - поранені, серед них двоє дітей. Руйнувань зазнали цивільна інфраструктура, навчальні заклади, лікарні та навіть пасажирський потяг.

За інформацією ДСНС, вибухова хвиля зачепила поїзд №52 "Одеса-Запоріжжя", який опинився неподалік епіцентру удару. Хоча обійшлося без жертв серед пасажирів, частина людей отримала травми, їм надається допомога. "Укрзалізниця" призначила додатковий потяг для їхньої евакуації.

Очільник ОП Андрій Єрмак опублікував відео пошкодженого потяга, назвавши атаку ще одним доказом терористичної сутності Росії.

За даними місцевої влади, у місті пошкоджено щонайменше 19 шкіл, 10 дитячих садків, ПТУ, музичну школу, лікарню, амбулаторії, поліклініку й будівлі соцзахисту. Також зафіксовані масштабні руйнування у приватному секторі.

Внаслідок обстрілу тимчасово змінено рух громадського транспорту: деякі трамваї зупинено, автобуси курсують за новими маршрутами.

Мер Дніпра Борис Філатов та голова ОВА Сергій Лисак підтвердили: йдеться про цілеспрямовану атаку на цивільні об'єкти. Українська влада закликає світову спільноту не залишати ці злочини без реакції.

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