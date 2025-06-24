В Днепре более 20 пострадавших после атаки РФ, среди них дети

В Днепре в результате атаки российских войск погиб один человек, более 20 получили ранения.

Как сообщают в ОВА, среди пострадавших - двое детей в возрасте 13 и 16 лет, которые находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

В Самаре два человека погибли, еще трое получили травмы. Обстоятельства событий пока уточняются.

По информации ГСЧС, на месте работают более 70 спасателей, 17 единиц техники ГСЧС и все экстренные службы.

Они оказывают помощь пострадавшим и ликвидируют последствия обстрелов. Информация уточняется.