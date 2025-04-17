У Дніпрі після ударів РФ пошкоджений медуніверситет, є загроза обвалу
Медичний університет у Дніпрі потрапив під удар російських дронів в ніч на 17 квітня. Безпілотник влучив у дах одного з корпусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Відомо, що під час масованої атаки на Дніпро один з російських дронів вдарив по даху навчального корпусу Дніпровського державного медуніверситету.
Ректорка університету Тетяна Перцева зазначила, що ліквідовувати наслідки атаки допомагає і викладачі, і студенти. Навчання перевели на дистанційку.
За словами проректора університету Віктора Самка, зруйновані несучі конструкції та перекриття корпусу. Пошкоджено декілька поверхів будівлі, зокрема, кабінети, де зберігалися цінні експонати, та бібліотека на понад 52 тисячі примірників книг. Більшість книг пошкоджена.
"Вікон немає до першого поверху, є загроза обвалу. У цьому курсі навчається 1-3 курси. Експонати музею зараз будемо евакуювати", - сказав проректор.
Також пошкоджено анатомічний музей університету. На щастя, експонати не були понівечені.
Будівля медичного університету є історичною пам'яткою Дніпра і перебуває в державній власності Міністерства охорони здоров'я.
Фото: у Дніпрі пошкоджений медичний університет (suspilne.media)
Масована атака дронів на Дніпро
Цієї ночі, 17 квітня, Росія масовано атакувала місто Дніпро ударними дронами. Під ударом ворога була цивільна інфраструктура. Відомо, що через атаку пошкоджено щонайменше 15 будинків. Серед них студентські гуртожитки, будівлі університету та підприємства.
Станом на ранок відомо, що внаслідок атаки постраждала 31 особа, загинуло троє людей, серед жертв дівчинка-підліток.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку російських дронів на Дніпро. Він закликав партнерів тиснути на російських вбивць.
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