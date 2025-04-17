ua en ru
Чт, 17 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Дніпрі після ударів РФ пошкоджений медуніверситет, є загроза обвалу

Дніпро, Четвер 17 квітня 2025 12:55
UA EN RU
У Дніпрі після ударів РФ пошкоджений медуніверситет, є загроза обвалу Фото: у Дніпрі пошкоджений медичний університет через атаку РФ (suspilne.media)
Автор: Наталія Юрченко

Медичний університет у Дніпрі потрапив під удар російських дронів в ніч на 17 квітня. Безпілотник влучив у дах одного з корпусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Відомо, що під час масованої атаки на Дніпро один з російських дронів вдарив по даху навчального корпусу Дніпровського державного медуніверситету.

Ректорка університету Тетяна Перцева зазначила, що ліквідовувати наслідки атаки допомагає і викладачі, і студенти. Навчання перевели на дистанційку.

За словами проректора університету Віктора Самка, зруйновані несучі конструкції та перекриття корпусу. Пошкоджено декілька поверхів будівлі, зокрема, кабінети, де зберігалися цінні експонати, та бібліотека на понад 52 тисячі примірників книг. Більшість книг пошкоджена.

"Вікон немає до першого поверху, є загроза обвалу. У цьому курсі навчається 1-3 курси. Експонати музею зараз будемо евакуювати", - сказав проректор.

Також пошкоджено анатомічний музей університету. На щастя, експонати не були понівечені.

Будівля медичного університету є історичною пам'яткою Дніпра і перебуває в державній власності Міністерства охорони здоров'я.

Фото: у Дніпрі пошкоджений медичний університет (suspilne.media)

Масована атака дронів на Дніпро

Цієї ночі, 17 квітня, Росія масовано атакувала місто Дніпро ударними дронами. Під ударом ворога була цивільна інфраструктура. Відомо, що через атаку пошкоджено щонайменше 15 будинків. Серед них студентські гуртожитки, будівлі університету та підприємства.

Станом на ранок відомо, що внаслідок атаки постраждала 31 особа, загинуло троє людей, серед жертв дівчинка-підліток.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку російських дронів на Дніпро. Він закликав партнерів тиснути на російських вбивць.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Війна в Україні Атака дронів
NEWS
В Україні посилять заходи безпеки на Великдень: будуть перевірки
В Україні посилять заходи безпеки на Великдень: будуть перевірки
DAILY
Андрій Гайдуцький: Щоб повернути українця з Німеччини, потрібно підняти зарплатню в 4 рази
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Андрій Гайдуцький: Щоб повернути українця з Німеччини, потрібно підняти зарплатню в 4 рази