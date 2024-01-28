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В Дніпрі під час тривоги пролунав вибух, попереджали про підліт ракети

Фото: в Дніпрі під час тривоги пролунав вибух, попереджали про підліт ракети (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Дніпрі пролунав вибух. Повітряні сили попереджали про рух ракети в напрямку міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Дніпрі пролунав вибух, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - пише видання. 

Офіційні особи, або ж військове керівництво України наразі жодним чином не коментувало ситуацію в обох містах.

Варто додати, що з 12:26 на території Дніпропетровської області було оголошено повітряну тривогу.  О 12:48 Повітряні сили попередили про рух ракети в напрямку Кіровоградської області, втім, пізніше вона змінила рух в бік Дніпра. 

Відбій повітряної тривоги 

О 13:07 було оголошено про відбій повітряної тривоги на півдні України, у тому ж числі й Дніпропетровській області. 

Знищено ракету 

Як повідомляє голова Дніпропетровської області Сергій Лисак, захисники з ПвК "Схід" знищили ворожу крилату ракету. 

Атака на Україну у ніч на 28 січня 

У ніч на 28 січня російські терористи атакували територію України:

  • 8-ма ударними дронами типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Росія); 
  • 2-ма ракетами "Іскандер-М" по Полтавській області з району Воронезької області Росії; 
  • 3-ма ракетами С-300 по Донецькій області з тимчасово окупованої території регіону.

Були атаковані  цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій й Дніпропетровській областях. 

Протиповітряна оборона знищила 4 з 8 ворожих БпЛА

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