Росіяни випустили 20 снарядів по Нікопольському району

В ніч на 8 лютого росіяни випустили близько 20 снарядів по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

За його словами, з важкої артилерії загарбники накрили Червоногригорівську територіальну громаду.

Нагадаємо, що 7 лютого росіяни теж обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з РСЗВ та артилерії.

Раніше ми писали, що у четвер, 2 лютого, російські загарбники випустилипонад 20 снарядів територією Дніпропетровської області.

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