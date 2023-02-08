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Росіяни випустили 20 снарядів по Нікопольському району

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Дніпропетровська область, Середа 08 лютого 2023 07:47
Росіяни випустили 20 снарядів по Нікопольському району Фото: росіяни обстріляли Нікопольский район (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 8 лютого росіяни випустили близько 20 снарядів по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

За його словами, з важкої артилерії загарбники накрили Червоногригорівську територіальну громаду.

"Наразі наслідки атаки з‘ясовуються, обстеження територій триває. Люди неушкоджені", - повідомив Лукашук.

Нагадаємо, що 7 лютого росіяни теж обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з РСЗВ та артилерії.

Раніше ми писали, що у четвер, 2 лютого, російські загарбники випустилипонад 20 снарядів територією Дніпропетровської області.

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Нікополь Дніпропетровська область
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