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В Днепре во время воздушной тревоги раздался взрыв

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Днепр, Среда 08 февраля 2023 23:59
В Днепре во время воздушной тревоги раздался взрыв Фото: В Днепре во время воздушной тревоги раздался взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Днепре вечером 8 февраля раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, звук слышали около 23:52 часов. Произошло это сразу после сигнала о ракетной опасности.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытия, как только начинают выть сирены. Там необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.

Напомним, в ночь на 8 февраля россияне выпустили около 20 снарядов по Никопольскому району Днепропетровской области.

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