Фото: В Днепре во время воздушной тревоги раздался взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Днепре вечером 8 февраля раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, звук слышали около 23:52 часов. Произошло это сразу после сигнала о ракетной опасности. Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытия, как только начинают выть сирены. Там необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.