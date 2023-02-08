В Днепре во время воздушной тревоги раздался взрыв
Фото: В Днепре во время воздушной тревоги раздался взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Днепре вечером 8 февраля раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
По данным СМИ, звук слышали около 23:52 часов. Произошло это сразу после сигнала о ракетной опасности.
Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытия, как только начинают выть сирены. Там необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.
Напомним, в ночь на 8 февраля россияне выпустили около 20 снарядов по Никопольскому району Днепропетровской области.
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