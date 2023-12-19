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У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Дніпро, Вівторок 19 грудня 2023 15:23
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У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи Архівне фото: У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

У Дніпрі сьогодні вдень, 19 грудня, пролунали звуки вибухів. У місті було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали, голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака і Повітряне командування "Схід".

"Повідомляють про вибухи в Дніпрі", - йдеться в повідомленні.

Офіційної інформації про причини та наслідки поки що не повідомлялося.

Раніше Повітряні сили України повідомляли про ракетну небезпеку для Дніпропетровської області.

Офіційна інформація

Сергій Лисак повідомив, що українські військові з Повітряного командування "Схід" збили російську ракету над Дніпровським районом.

Яку ракету вдалося збити

Повітряне командування "Схід" повідомило, що українським воїнам вдалося знищити російську керовану авіаційну ракету Х-59.

Вибухи у Дніпрі

Про звуки вибухів у Дніпрі повідомлялося 11 грудня. Тоді Росія запустила ракету у напрямку області.

Також про серію вибухів повідомлялося 6 грудня. Причиною цього також стала ворожа ракета.

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