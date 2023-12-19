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В Днепре во время воздушной тревоги прозвучали взрывы

Днепр, Вторник 19 декабря 2023 15:23
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В Днепре во время воздушной тревоги прозвучали взрывы Архивное фото: В Днепре во время воздушной тревоги прозвучали взрывы (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

В Днепре сегодня днем, 19 декабря, раздались звуки взрывов. В городе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы, главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака и Воздушное командование "Восток".

"Сообщают о взрывах в Днепре", - говорится в сообщении.

Официальной информации о причинах и последствиях пока не сообщалось.

Ранее Воздушные силы Украины сообщали о ракетной опасности для Днепропетровской области.

Официальная информация

Сергей Лысак сообщил, что украинские военные из Воздушного командования "Восток" сбили российскую ракету над Днепровским районом.

Какую ракету удалось сбить

Воздушное командование "Восток" сообщило, что украинским воинам удалось уничтожить российскую управляемую авиационную ракету Х-59.

Взрывы в Днепре

О звуках взрывов в Днепре сообщалось 11 декабря. Тогда Россия запустила ракету в направлении области.

Также о серии взрывов сообщалось 6 декабря. Причиной этого также стала вражеская ракета.

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