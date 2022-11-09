У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи

У Дніпрі в ніч на 9 листопада пролунали вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
За даними ЗМІ, у Дніпрі чули звуки близько 00:35 години. Сталося це майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.
Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.
Через понад 30 хвилин у місті знову пролунали вибухи.
"Повітряна тривога триває", - додали журналісти.
Нагадаємо, 8 листопада росіяни завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки було поранено дитину.
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