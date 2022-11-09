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В Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы

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Днепр, Среда 09 ноября 2022 00:45
В Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы Фото: В Днепре раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Днепре в ночь на 9 ноября раздались взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, в Днепре слышали звуки около 00:35 часов. Произошло это сразу после сигнала о ракетной опасности.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.

Напомним, 8 ноября россияне нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области. В результате атаки был ранен ребенок.

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