В Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы
Фото: В Днепре раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Днепре в ночь на 9 ноября раздались взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
По данным СМИ, в Днепре слышали звуки около 00:35 часов. Произошло это сразу после сигнала о ракетной опасности.
Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.
Напомним, 8 ноября россияне нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области. В результате атаки был ранен ребенок.
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