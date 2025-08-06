В Днепре пересматривают дату основания города: историки опровергают версию о Екатерине II
В Днепре официально стартовал процесс пересмотра исторической даты основания города. В горсовете считают, что традиционная версия - об основании Екатеринослава в 1776 году по приказу российской императрицы Екатерины II - является следствием колониальной пропаганды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепровский городской совет.
В чем суть инициативы
В городе состоялось первое заседание специальной рабочей группы из ведущих историков, ученых и исследователей, цель которой - определить объективную дату возникновения Днепра на основе достоверных украинских исторических источников.
По словам заместителя городского головы Андрея Денисенко, на территории современного Днепра еще с XVI века существовала казацкая агломерация, в которую входили Старая Самар, Новый Кодак, Каменка, Половица, Диевка, Огринь и другие поселения.
"1776 год - это штамп имперской пропаганды. Его использовали еще в царские времена, а теперь - в риторике современной России, чтобы умалить украинское историческое присутствие на этих землях", - заявил Денисенко.
Что дальше
Рабочая группа должна сформировать научно обоснованную концепцию летоисчисления Днепра, которая будет отражать правдивую историю украинского казачества, а не навязанные имперские нарративы.
Эта концепция будет вынесена на рассмотрение громады, после чего ее планируют закрепить юридически - через административное решение городского совета о пересмотре даты образования города.
Отметим, Днепр был известен как Екатеринослав в XVIII-XIX веках. Однако украинские историки уже давно указывают, что жизнь здесь бурлила задолго до появления имперских названий, и город имеет значительно глубже украинские исторические корни.
Ранее РБК-Украина писало, что возле Днепра в лесу случайно нашли каменную стелу эпохи энеолита - ей более 5000 лет. Уникальную достопримечательность использовали как место для пикников, не зная о ее исторической ценности. Археологи считают, что она имеет культовое значение и антропоморфные и фаллические черты. Находку сразу не смогли транспортировать из-за веса, но планируют изучить и сохранить.
Также мы рассказывали о переименовании населенных пунктов в 9 областях. Большинство из них - инициативы местных общин, которые хотят вернуть исторические названия своим селам и городкам, отменить советское наследие или избежать дублирования.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.