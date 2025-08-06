В Днепре пересматривают дату основания города: историки опровергают версию о Екатерине II

В Днепре официально стартовал процесс пересмотра исторической даты основания города. В горсовете считают, что традиционная версия - об основании Екатеринослава в 1776 году по приказу российской императрицы Екатерины II - является следствием колониальной пропаганды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепровский городской совет .

В чем суть инициативы

В городе состоялось первое заседание специальной рабочей группы из ведущих историков, ученых и исследователей, цель которой - определить объективную дату возникновения Днепра на основе достоверных украинских исторических источников.

По словам заместителя городского головы Андрея Денисенко, на территории современного Днепра еще с XVI века существовала казацкая агломерация, в которую входили Старая Самар, Новый Кодак, Каменка, Половица, Диевка, Огринь и другие поселения.

"1776 год - это штамп имперской пропаганды. Его использовали еще в царские времена, а теперь - в риторике современной России, чтобы умалить украинское историческое присутствие на этих землях", - заявил Денисенко.

Что дальше

Рабочая группа должна сформировать научно обоснованную концепцию летоисчисления Днепра, которая будет отражать правдивую историю украинского казачества, а не навязанные имперские нарративы.

Эта концепция будет вынесена на рассмотрение громады, после чего ее планируют закрепить юридически - через административное решение городского совета о пересмотре даты образования города.

Отметим, Днепр был известен как Екатеринослав в XVIII-XIX веках. Однако украинские историки уже давно указывают, что жизнь здесь бурлила задолго до появления имперских названий, и город имеет значительно глубже украинские исторические корни.