У Дніпрі оголосили жалобу за загиблими через ракетну атаку РФ

В суботу, 20 квітня, у Дніпрі оголошена днем жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої російської атаки на місто.
Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
"З метою вшанування памʼяті жертв трагедії, яка сталася 19 квітня внаслідок ракетного обстрілу РФ у Дніпрі і області оголосити днем трауру в місті Дніпрі 20 квітня", - йдеться у розпорядженні Філатова.
Зокрема, у Дніпрі приспустять державні прапори на будівлі міськради, на будинках комунальних підприємств, установах та закладах мерії.
Вночі 19 квітня російські окупанти здійснили масований обстріл української території, завдавши значних руйнувань у Дніпрі та Дніпропетровській області. За попередньою інформацією, загинули щонайменше 8 людей, ще понад 20 отримали поранення. У Синельниківському районі - 6 загиблих й 6 поранених, а у Кривому Розі - троє поранених.
Крім того, російські загарбники били по залізничній інфраструктурі Дніпропетровської області, внаслідок чого одна робітниця "Укрзалізниці" загинула, а ще семеро - отримали поранення.
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