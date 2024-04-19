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В Днепре объявили траур по погибшим из-за ракетной атаки РФ

Фото: Обстрел Днепра 19 апреля (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 20 апреля, в Днепре объявлена днем траура по погибшим в результате сегодняшней российской атаки на город.

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"С целью почтения памяти жертв трагедии, которая произошла 19 апреля в результате ракетного обстрела РФ в Днепре и области объявить днем траура в городе Днепре 20 апреля", - говорится в распоряжении Филатова.

В частности, в Днепре приспустят государственные флаги на здании горсовета, на зданиях коммунальных предприятий, учреждениях и заведениях мэрии.

Атака на Днепр

Ночью 19 апреля российские оккупанты совершили массированный обстрел украинской территории, нанеся значительные разрушения в Днепре и Днепропетровской области. По предварительной информации, погибли по меньшей мере 8 человек, еще более 20 получили ранения. В Синельниковском районе - 6 погибших и 6 раненых, а в Кривом Роге - трое раненых.

Кроме того, российские захватчики били по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области, в результате чего одна работница "Укрзализныци" погибла, а еще семеро - получили ранения.

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