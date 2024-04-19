В Днепре объявили траур по погибшим из-за ракетной атаки РФ

Атака на Днепр

Ночью 19 апреля российские оккупанты совершили массированный обстрел украинской территории, нанеся значительные разрушения в Днепре и Днепропетровской области. По предварительной информации, погибли по меньшей мере 8 человек, еще более 20 получили ранения. В Синельниковском районе - 6 погибших и 6 раненых, а в Кривом Роге - трое раненых.

Кроме того, российские захватчики били по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области, в результате чего одна работница "Укрзализныци" погибла, а еще семеро - получили ранения.

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