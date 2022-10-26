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У Дніпрі ліквідували пожежу на АЗС внаслідок падіння уламків ворожої ракети

Фото: у Дніпрі ліквідували пожежу на АЗС внаслідок падіння уламків ворожої ракети (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла на АЗС у Дніпрі внаслідок падіння уламків ворожої ракети ввечері 25 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що пожежу було локалізовано на площі 300 м кв. а згодом ліквідовано. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, постраждали щонайменше четверо.

Від ДСНС залучалося 43 особи та 11 одиниць техніки.

Нагадаємо, 25 жовтня у Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Через ворожий обстріл здійнялася пожежа. Загинула вагітна жінка та чоловік.

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ДніпроПожежаДСНС