У Дніпрі в ліфтах застрягли понад 150 людей: що сталось

Впродовж вчорашнього дня, 11 лютого, у місті Дніпро в ліфтах багатоповерхових будинків застрягли понад 150 людей. Про постраждалих не повідомляється.
РБК-Україна розповідає, що про це відомо.
Про ситуацію, що склалась у місті впродовж вівторка, повідомляють місцеві пабліки та ЗМІ - із посиланням на департамент житлового господарства Дніпровської міської ради.
"11 лютого без попередження у Дніпрі відбулися екстрені відключення електроенергії. Внаслідок цього у ліфтах багатоповерхівок застрягла 151 людина. На щастя, обійшлося без постраждалих", - розповіли у Telegram-каналі "Дніпро Обласний".
Уточнюється, що екстрені та стабілізаційні відключення можуть відбуватися без попередження.
З огляду на це, місцевим мешканцям радять:
Тим часом медіапроект "Наше Місто Дніпро" повідомив, що обслуговування ліфтів у місті здійснюють три основні компанії та поділився їхніми контактами:
Крім того, громадянам нагадали, як діяти у разі застрягання в ліфті:
Для того, щоб уникнути неприємних ситуацій, українцям радять:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про правила і поради від ДСНС - що робити дітям, якщо вони застрягли в ліфті.
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