У Дніпрі в ліфтах застрягли понад 150 людей: що сталось

Чому в Дніпрі в ліфтах застрягло стільки людей

Про ситуацію, що склалась у місті впродовж вівторка, повідомляють місцеві пабліки та ЗМІ - із посиланням на департамент житлового господарства Дніпровської міської ради.

"11 лютого без попередження у Дніпрі відбулися екстрені відключення електроенергії. Внаслідок цього у ліфтах багатоповерхівок застрягла 151 людина. На щастя, обійшлося без постраждалих", - розповіли у Telegram-каналі "Дніпро Обласний".

Уточнюється, що екстрені та стабілізаційні відключення можуть відбуватися без попередження.

З огляду на це, місцевим мешканцям радять:

мати при собі телефон із зарядженим акумулятором;

знати контакти обслуговуючої компанії - для оперативного виклику допомоги.

Публікація щодо ситуації у Дніпрі (скриншот: t.me/dniprooblcentr)

Тим часом медіапроект "Наше Місто Дніпро" повідомив, що обслуговування ліфтів у місті здійснюють три основні компанії та поділився їхніми контактами:

ТОВ "Ліфтовик-Дніпро" (Шевченківський, Індустріальний та Амур-Нижньодніпровський райони) - аварійна служба: 096-602-00-11 (АНД та Індустріальний: 098-015-50-15);

"Ліфтреммонтаж Дніпро" (Новокодацький і Чечелівський райони, частина лівобережного Дніпра та центр міста) - центральна диспетчерська служба: 056-790-99-50, 067-523-65-58, 099-357-53-49;

"Дніпроліфт" (Шевченківський район, житломасиви Перемога, Сокіл) - аварійно-диспетчерська служба: 056-787-05-17, 050-781-83-28, 068-958-84-58.

Крім того, громадянам нагадали, як діяти у разі застрягання в ліфті:

зберігати спокій та не панікувати;

зателефонувати в аварійну службу ліфтової компанії та повідомити адресу, поверх і кількість людей у кабіні;

якщо немає зв'язку - стукати у двері та голосно кликати на допомогу;

чекати на спеціалістів і не намагатись відкрити двері та вибратися самостійно (це - небезпечно).

Для того, щоб уникнути неприємних ситуацій, українцям радять: