В Днепре в лифтах застряли более 150 человек: что случилось

В течение вчерашнего дня, 11 февраля, в городе Днепр в лифтах многоэтажных домов застряли более 150 человек. О пострадавших не сообщается.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
О ситуации, сложившейся в городе в течение вторника, сообщают местные паблики и СМИ - со ссылкой на департамент жилищного хозяйства Днепровского городского совета.
"11 февраля без предупреждения в Днепре произошли экстренные отключения электроэнергии. В результате в лифтах многоэтажек застрял 151 человек. К счастью, обошлось без пострадавших", - рассказали в Telegram-канале "Дніпро Обласний".
Уточняется, что экстренные и стабилизационные отключения могут происходить без предупреждения.
Учитывая это, местным жителям советуют:
Между тем медиапроект "Наше Місто Дніпро" сообщил, что обслуживание лифтов в городе осуществляют три основные компании и поделился их контактами:
Кроме того, гражданам напомнили, как действовать в случае застревания в лифте:
Для того чтобы избежать неприятных ситуаций, украинцам советуют:
Напомним, ранее мы рассказывали о правилах и советах от ГСЧС - что делать детям, если они застряли в лифте.
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