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У Дніпрі в ліфтах застрягли понад 150 людей: що сталось

Середа 12 лютого 2025 12:10
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У Дніпрі в ліфтах застрягли понад 150 людей: що сталось У Дніпрі велика кількість людей потрапила в "пастку" в ліфтах будинків (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж вчорашнього дня, 11 лютого, у місті Дніпро в ліфтах багатоповерхових будинків застрягли понад 150 людей. Про постраждалих не повідомляється.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Чому в Дніпрі в ліфтах застрягло стільки людей

Про ситуацію, що склалась у місті впродовж вівторка, повідомляють місцеві пабліки та ЗМІ - із посиланням на департамент житлового господарства Дніпровської міської ради.

"11 лютого без попередження у Дніпрі відбулися екстрені відключення електроенергії. Внаслідок цього у ліфтах багатоповерхівок застрягла 151 людина. На щастя, обійшлося без постраждалих", - розповіли у Telegram-каналі "Дніпро Обласний".

Уточнюється, що екстрені та стабілізаційні відключення можуть відбуватися без попередження.

З огляду на це, місцевим мешканцям радять:

  • мати при собі телефон із зарядженим акумулятором;
  • знати контакти обслуговуючої компанії - для оперативного виклику допомоги.

У Дніпрі в ліфтах застрягли понад 150 людей: що сталосьПублікація щодо ситуації у Дніпрі (скриншот: t.me/dniprooblcentr)

Тим часом медіапроект "Наше Місто Дніпро" повідомив, що обслуговування ліфтів у місті здійснюють три основні компанії та поділився їхніми контактами:

  • ТОВ "Ліфтовик-Дніпро" (Шевченківський, Індустріальний та Амур-Нижньодніпровський райони) - аварійна служба: 096-602-00-11 (АНД та Індустріальний: 098-015-50-15);
  • "Ліфтреммонтаж Дніпро" (Новокодацький і Чечелівський райони, частина лівобережного Дніпра та центр міста) - центральна диспетчерська служба: 056-790-99-50, 067-523-65-58, 099-357-53-49;
  • "Дніпроліфт" (Шевченківський район, житломасиви Перемога, Сокіл) - аварійно-диспетчерська служба: 056-787-05-17, 050-781-83-28, 068-958-84-58.

Крім того, громадянам нагадали, як діяти у разі застрягання в ліфті:

  • зберігати спокій та не панікувати;
  • зателефонувати в аварійну службу ліфтової компанії та повідомити адресу, поверх і кількість людей у кабіні;
  • якщо немає зв'язку - стукати у двері та голосно кликати на допомогу;
  • чекати на спеціалістів і не намагатись відкрити двері та вибратися самостійно (це - небезпечно).

Для того, щоб уникнути неприємних ситуацій, українцям радять:

  • не користуватись ліфтами за 15 хвилин до запланованого відключення світла;
  • не заходити у ліфт під час повітряної тривоги;
  • завжди мати при собі телефон із контактами аварійної служби.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про правила і поради від ДСНС - що робити дітям, якщо вони застрягли в ліфті.

Читайте також, навіщо в деяких ліфтах грає музика та що насправді ховається за приємними мелодіями.

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