В Днепре в лифтах застряли более 150 человек: что случилось

В течение вчерашнего дня, 11 февраля, в городе Днепр в лифтах многоэтажных домов застряли более 150 человек. О пострадавших не сообщается.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

Почему в Днепре в лифтах застряло столько людей

О ситуации, сложившейся в городе в течение вторника, сообщают местные паблики и СМИ - со ссылкой на департамент жилищного хозяйства Днепровского городского совета.

"11 февраля без предупреждения в Днепре произошли экстренные отключения электроэнергии. В результате в лифтах многоэтажек застрял 151 человек. К счастью, обошлось без пострадавших", - рассказали в Telegram-канале "Дніпро Обласний".

Уточняется, что экстренные и стабилизационные отключения могут происходить без предупреждения.

Учитывая это, местным жителям советуют:

иметь при себе телефон с заряженным аккумулятором;

знать контакты обслуживающей компании - для оперативного вызова помощи.

Публикация о ситуации в Днепре (скриншот: t.me/dniprooblcentr)

Между тем медиапроект "Наше Місто Дніпро" сообщил, что обслуживание лифтов в городе осуществляют три основные компании и поделился их контактами:

ООО "Ліфтовик-Дніпро" (Шевченковский, Индустриальный и Амур-Нижнеднепровский районы) - аварийная служба: 096-602-00-11 (АНД и Индустриальный: 098-015-50-15);

"Ліфтреммонтаж Дніпро" (Новокодакский и Чечеловский районы, часть левобережного Днепра и центр города) - центральная диспетчерская служба: 056-790-99-50, 067-523-65-58, 099-357-53-49;

"Дніпроліфт" (Шевченковский район, жилмассивы Победа, Сокол) - аварийно-диспетчерская служба: 056-787-05-17, 050-781-83-28, 068-958-84-58.

Кроме того, гражданам напомнили, как действовать в случае застревания в лифте:

сохранять спокойствие и не паниковать;

позвонить в аварийную службу лифтовой компании и сообщить адрес, этаж и количество людей в кабине;

если нет связи - стучать в дверь и громко звать на помощь;

ждать специалистов и не пытаться открыть дверь и выбраться самостоятельно (это - опасно).

Для того чтобы избежать неприятных ситуаций, украинцам советуют: