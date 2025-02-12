В Днепре в лифтах застряли более 150 человек: что случилось
В течение вчерашнего дня, 11 февраля, в городе Днепр в лифтах многоэтажных домов застряли более 150 человек. О пострадавших не сообщается.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
Почему в Днепре в лифтах застряло столько людей
О ситуации, сложившейся в городе в течение вторника, сообщают местные паблики и СМИ - со ссылкой на департамент жилищного хозяйства Днепровского городского совета.
"11 февраля без предупреждения в Днепре произошли экстренные отключения электроэнергии. В результате в лифтах многоэтажек застрял 151 человек. К счастью, обошлось без пострадавших", - рассказали в Telegram-канале "Дніпро Обласний".
Уточняется, что экстренные и стабилизационные отключения могут происходить без предупреждения.
Учитывая это, местным жителям советуют:
- иметь при себе телефон с заряженным аккумулятором;
- знать контакты обслуживающей компании - для оперативного вызова помощи.
Публикация о ситуации в Днепре (скриншот: t.me/dniprooblcentr)
Между тем медиапроект "Наше Місто Дніпро" сообщил, что обслуживание лифтов в городе осуществляют три основные компании и поделился их контактами:
- ООО "Ліфтовик-Дніпро" (Шевченковский, Индустриальный и Амур-Нижнеднепровский районы) - аварийная служба: 096-602-00-11 (АНД и Индустриальный: 098-015-50-15);
- "Ліфтреммонтаж Дніпро" (Новокодакский и Чечеловский районы, часть левобережного Днепра и центр города) - центральная диспетчерская служба: 056-790-99-50, 067-523-65-58, 099-357-53-49;
- "Дніпроліфт" (Шевченковский район, жилмассивы Победа, Сокол) - аварийно-диспетчерская служба: 056-787-05-17, 050-781-83-28, 068-958-84-58.
Кроме того, гражданам напомнили, как действовать в случае застревания в лифте:
- сохранять спокойствие и не паниковать;
- позвонить в аварийную службу лифтовой компании и сообщить адрес, этаж и количество людей в кабине;
- если нет связи - стучать в дверь и громко звать на помощь;
- ждать специалистов и не пытаться открыть дверь и выбраться самостоятельно (это - опасно).
Для того чтобы избежать неприятных ситуаций, украинцам советуют:
- не пользоваться лифтами за 15 минут до запланированного отключения света;
- не заходить в лифт во время воздушной тревоги;
- всегда иметь при себе телефон с контактами аварийной службы.
Напомним, ранее мы рассказывали о правилах и советах от ГСЧС - что делать детям, если они застряли в лифте.
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