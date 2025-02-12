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В Днепре в лифтах застряли более 150 человек: что случилось

Среда 12 февраля 2025 12:10
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В Днепре в лифтах застряли более 150 человек: что случилось В Днепре большое количество людей попало в "ловушку" в лифтах домов (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В течение вчерашнего дня, 11 февраля, в городе Днепр в лифтах многоэтажных домов застряли более 150 человек. О пострадавших не сообщается.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

Почему в Днепре в лифтах застряло столько людей

О ситуации, сложившейся в городе в течение вторника, сообщают местные паблики и СМИ - со ссылкой на департамент жилищного хозяйства Днепровского городского совета.

"11 февраля без предупреждения в Днепре произошли экстренные отключения электроэнергии. В результате в лифтах многоэтажек застрял 151 человек. К счастью, обошлось без пострадавших", - рассказали в Telegram-канале "Дніпро Обласний".

Уточняется, что экстренные и стабилизационные отключения могут происходить без предупреждения.

Учитывая это, местным жителям советуют:

  • иметь при себе телефон с заряженным аккумулятором;
  • знать контакты обслуживающей компании - для оперативного вызова помощи.

В Днепре в лифтах застряли более 150 человек: что случилосьПубликация о ситуации в Днепре (скриншот: t.me/dniprooblcentr)

Между тем медиапроект "Наше Місто Дніпро" сообщил, что обслуживание лифтов в городе осуществляют три основные компании и поделился их контактами:

  • ООО "Ліфтовик-Дніпро" (Шевченковский, Индустриальный и Амур-Нижнеднепровский районы) - аварийная служба: 096-602-00-11 (АНД и Индустриальный: 098-015-50-15);
  • "Ліфтреммонтаж Дніпро" (Новокодакский и Чечеловский районы, часть левобережного Днепра и центр города) - центральная диспетчерская служба: 056-790-99-50, 067-523-65-58, 099-357-53-49;
  • "Дніпроліфт" (Шевченковский район, жилмассивы Победа, Сокол) - аварийно-диспетчерская служба: 056-787-05-17, 050-781-83-28, 068-958-84-58.

Кроме того, гражданам напомнили, как действовать в случае застревания в лифте:

  • сохранять спокойствие и не паниковать;
  • позвонить в аварийную службу лифтовой компании и сообщить адрес, этаж и количество людей в кабине;
  • если нет связи - стучать в дверь и громко звать на помощь;
  • ждать специалистов и не пытаться открыть дверь и выбраться самостоятельно (это - опасно).

Для того чтобы избежать неприятных ситуаций, украинцам советуют:

  • не пользоваться лифтами за 15 минут до запланированного отключения света;
  • не заходить в лифт во время воздушной тревоги;
  • всегда иметь при себе телефон с контактами аварийной службы.

Напомним, ранее мы рассказывали о правилах и советах от ГСЧС - что делать детям, если они застряли в лифте.

Читайте также, зачем в некоторых лифтах играет музыка и что на самом деле скрывается за приятными мелодиями.

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