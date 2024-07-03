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В Днепре есть погибшие и 18 пострадавших из-за утренней атаки РФ

Днепр, Среда 03 июля 2024 11:13
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В Днепре есть погибшие и 18 пострадавших из-за утренней атаки РФ Фото: в Днепре есть жертвы и пострадавшие в результате атаки (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Наталья Юрченко

В Днепре есть жертвы в результате удара, нанесенного оккупантами утром 3 июля. Также известно о 18 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Днепра Бориса Филатова и главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

"К сожалению, есть погибшие гражданские…", - написал Филатов.

По данным главы Днепропетровской ОВА, в результате атаки погибли три человека. По предварительной информации, известно о 18 пострадавших, среди них 14-летняя девочка.

Из-за атаки дронами и ракетами в Днепре произошло несколько пожаров.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук подтвердил, что из-за атаки поврежден один из торговых центров. Также были повреждены автомобили и заправочная станция.

Фото: в Днепре поврежден ТЦ в результате атаки (t.me/mykola_lukashuk)

Взрывы в Днепре

Утром 3 июля Воздушные силы ВСУ сообщили о движении дронов-камикадзе в направлении города Днепр. Также была информация, что на город также летели ракеты.

В Днепре раздалась серия взрывов. Также взрывы было слышно в Запорожье.

Позже местные СМИ сообщили, что в Днепре в результате обстрела поврежден торговый центр, а возле медицинского учреждения вспыхнул пожар. В городе был заметили дым.

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