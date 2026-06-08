У Дніпрі двоє чоловіків підірвалися на боєприпасі

У Новокодацькому районі Дніпра 8 червня на території приватного домоволодіння стався вибух боєприпасу. Внаслідок інциденту загинули двоє чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

Правоохоронці проводять комплекс першочергових слідчих дій для встановлення всіх обставин .

На місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група поліції , а також працівники вибухотехнічної служби ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

Наразі відомо, що двоє чоловіків отримали смертельні травми і загинули.

За попередньою інформацією поліції, 8 червня надійшло повідомлення про вибух на території приватного домоволодіння в Новокодацькому районі Дніпра.

Що відомо про вибух

Нагадаємо, у вересні 2025 року в Києві стався подібний випадок - у багатоповерхівці прогримів вибух боєприпасу, внаслідок чого загинули 38-річний власник квартири та його 46-річний товариш.

Третього чоловіка з пораненнями госпіталізували. Тоді поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з відміткою "нещасний випадок".

У лютому 2026 року в одному з ліцеїв Дніпра пролунав вибух під час демонстрації боєприпасів - тоді постраждали діти.