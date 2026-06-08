ua en ru
Пн, 08 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Дніпрі двоє чоловіків підірвалися на боєприпасі

22:15 08.06.2026 Пн
1 хв
Боєприпас опинився на приватній території
aimg Валерія Абабіна
У Дніпрі двоє чоловіків підірвалися на боєприпасі Фото: У Дніпрі двоє чоловіків загинули через вибух боєприпасу (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У Новокодацькому районі Дніпра 8 червня на території приватного домоволодіння стався вибух боєприпасу. Внаслідок інциденту загинули двоє чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

Що відомо про вибух

За попередньою інформацією поліції, 8 червня надійшло повідомлення про вибух на території приватного домоволодіння в Новокодацькому районі Дніпра.

Наразі відомо, що двоє чоловіків отримали смертельні травми і загинули.

На місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група поліції , а також працівники вибухотехнічної служби ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

Правоохоронці проводять комплекс першочергових слідчих дій для встановлення всіх обставин.

Читайте також: Затримали чоловіка, який влаштував вибух у поштовому депо у Києві

Нагадаємо, у вересні 2025 року в Києві стався подібний випадок - у багатоповерхівці прогримів вибух боєприпасу, внаслідок чого загинули 38-річний власник квартири та його 46-річний товариш.

Третього чоловіка з пораненнями госпіталізували. Тоді поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з відміткою "нещасний випадок".

У лютому 2026 року в одному з ліцеїв Дніпра пролунав вибух під час демонстрації боєприпасів - тоді постраждали діти.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Національна поліція Вибух боєприпасів
Новини
Як Україна може стати членом ЄС: єврокомісар назвала сценарії
Як Україна може стати членом ЄС: єврокомісар назвала сценарії
Аналітика
82% розкритих терактів в Україні скоєно через Telegram: Андрій Нєбитов, Нацполіція
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події 82% розкритих терактів в Україні скоєно через Telegram: Андрій Нєбитов, Нацполіція