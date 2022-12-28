У Дніпрі пролунали вибухи

Мешканців закликали реагувати на сигнали повітряної тривоги, а також нічого не знімати та не публікувати у соцмережах.

Місцева влада про вибухи наразі не повідомляла. В місті наразі триває повітряна тривога.

Оновлено 21:16

За інформацією місцевих Telegram-каналів, на території області зафіксували іранські безпілотники. Попередньо, вибухи пов'язані з роботою української ППО.