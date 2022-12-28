В Днепре прозвучали взрывы

Вечером 28 декабря в городе Днепр были слышны взрывы
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Жителей призвали реагировать на сигналы воздушной тревоги, а также ничего не снимать и не публиковать в соцсетях.
Местные власти о взрывах пока не сообщали. В городе продолжается воздушная тревога.
Обновлено 21:16
По информации местных Telegram-каналов, на территории области зафиксировали иранские беспилотники. Предварительно взрывы связаны с работой украинского ПВО.
Напомним, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук предупредил жителей региона о возможной атаке "шахедов".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.