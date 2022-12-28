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В Днепре прозвучали взрывы

Фото: в Днепре слышны взрывы (t.me kharkivlife1)
Автор: Карина Левицкая

Вечером 28 декабря в городе Днепр были слышны взрывы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Жителей призвали реагировать на сигналы воздушной тревоги, а также ничего не снимать и не публиковать в соцсетях.

Местные власти о взрывах пока не сообщали. В городе продолжается воздушная тревога.

Обновлено 21:16

По информации местных Telegram-каналов, на территории области зафиксировали иранские беспилотники. Предварительно взрывы связаны с работой украинского ПВО.

Напомним, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук предупредил жителей региона о возможной атаке "шахедов".

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