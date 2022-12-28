В Днепре прозвучали взрывы

Жителей призвали реагировать на сигналы воздушной тревоги, а также ничего не снимать и не публиковать в соцсетях.

Местные власти о взрывах пока не сообщали. В городе продолжается воздушная тревога.

Обновлено 21:16

По информации местных Telegram-каналов, на территории области зафиксировали иранские беспилотники. Предварительно взрывы связаны с работой украинского ПВО.